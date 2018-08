20th Century Fox integriert HDR10+ in Neuerscheinungen

Das Partnerprojekt von Panasonic, 20th Century Fox und Samsung gibt erste Produkte und Anwender bekannt. Was kann HDR10+ Technologies LLC?



Panasonic und Samsung zählen zu den Ersten. Die Hersteller stellen Firmware für die Unterstützung von HDR10+ auf ausgewählten 2018er TV-Modellen bereit. HDR10+ Technologies LLC wurde zuvor von 20th Century Fox, Panasonic und Samsung gegründet.