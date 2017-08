21st Century Fox verdient weniger - Sky-Übernahme Mitte 2018

Der US-Unterhaltungsriese 21st Century Fox hat im vergangenen Geschäftsquartal wegen mangelnder Kinohits Abstriche machen müssen.



Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ging der Überschuss von 567 auf 476 Millionen Dollar (405 Mio Euro) zurück, wie der Konzern von Medienmogul Rupert Murdoch am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz stieg um 1,5 Prozent auf 6,75 Milliarden Dollar, verfehlte damit aber die Markterwartungen.