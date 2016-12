21st Century Fox will 14 Milliarden Euro für Sky zahlen

Der Mega-Deal scheint fast perfekt: Für knapp 14 Milliarden Euro will 21st Century Fox den europäischen Bezahlsender Sky übernehmen. Es ist Rupert Murdochs zweiter Versuch, den Konzern komplett zu schlucken.



Jetzt scheint es ernst zu werden für den zweiten Versuch des Medienmoguls Rupert Murdoch, Sky komplett zu übernehmen. Wie Reuters am Donnerstag meldete, soll 21st Century Fox bereit sein, den Bezahlsender zum Gesamtpreis von 11,7 Milliarden britischer Pfund zu übernehmen - das sind knapp 14 Milliarden Euro. Für diese Summe wollen die US-Amerikaner, die bereits zum jetzigen Zeitpunkt größter Anteilseigner von Sky sind, die restlichen 61 Prozenz des Konzerns kaufen.