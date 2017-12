230 Stunden Olympische Winterspiele bei ARD und ZDF

Im Februar finden die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang statt. Die ARD und das ZDF sicherten sich nach zähen Verhandlungen Übertragungsrechte - insgesamt 230 Stunden Livematerial will man liefern.



Wenn zwischen dem 9. und 25. Februar 2018 die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in Südkorea (nicht zu verwechseln mit der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang) sind die Öffentlich-Rechtlichen nun ja doch noch mit der Berichterstattung ganz vorne mit dabei. Täglich abwechselnd will man von 1 Uhr morgens bis in den späten Nachmittag live senden.