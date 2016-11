240 Stunden Wintersport im Ersten

Von den rasanten Rennen auf Skipisten bis zum Showdown beim Biathlon - das Erste setzt auch in dieser Saison voll auf Wintersport.



Das erste deutsche Fernsehen setzt ab der kommenden Woche ganz auf Wintersport. Ab dem 30. November zeigt der Sender verschiedene Sportarten- unterstützt von einem großen Expertenteam, bestehend aus Kati Wilhelm (Biathlon), Maria Höfl-Riesch (Ski alpin), Dieter Thoma (Skispringen) und Peter Schlickenrieder (Langlauf).