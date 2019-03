25 Jahre "Kalkofes Mattscheibe": Tele 5 zeigt Gala und Marathon

Zum 25-jährigen Geburtstag von "Kalkofes Mattscheibe" zeigt Tele 5 von Gründonnerstag an eine 25-stündige Sonderprogrammierung der Kultsendung.



Am (Grün-)Donnerstag, 18. April, um 22.10 Uhr beginnt der 25-stündige Kalkofe-Marathon und einen Tag später, am Karfreitag, gibt es um 20.15 Uhr die große Mattscheiben-Jubiläumsgala, zu der Oliver Kalkofe höchstpersönlich Gäste, Freunde und nicht zuletzt auch Opfer einlädt.