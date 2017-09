25 Jahre MDR - Funkhausfest in Halle

Am Wochenende feiert der MDR in Halle mit seinen Hörern und Zuschauern ein großes Fest, bei dem man auch mal hinter die Kulissen schauen kann.



Der MDR öffnet am 23. September an seinem Standort am Hallenser Salzgrafenmarkt interessierten Zuschauern und Zuhörern Tür und Tor und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen. Anlass ist das 25. Jubiläum des Senders.