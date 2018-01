25 Jahre Sport1: Sender-Chef Schröder stößt zur Doppelpassrunde

25 Jahre Senderbestehen feiert Sport1 dieser Tage und zu so einem Anlass gehört natürlich auch eine würdige Jubiläums-Show. Der traditionelle Fußballstammtisch "Doppelpass" bietet den Rahmen dafür.



