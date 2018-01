27 neue DAB-Plus-Angebote für Sachsen

In Freiberg und Leipzig gehen neue digital-terrestrische DAB-Plus-Radioangebote privater Rundfunkveranstalter an den Start. Das bedeutet ein enormes Plus an Programmvielfalt für die sächsischen Regionen.



Am 31. Januar starten in Leipzig 15 und in Freiberg zwölf DAB-Plus-Radioangebote privater Rundfunkveranstalter. Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) fördert die zu diesem Zweck eingerichteten lokalen DAB-Plus-Multiplexe an beiden Standorten.