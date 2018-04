3,7 Millionen Kundendaten erschlichen - Anklage erhoben

Ein Mann aus Südthüringen soll etwa 3,7 Millionen Kundendaten von Online-Händlern erschlichen, teils verkauft und für Internetbetrügereien verwendet haben.



Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen erhob nun Anklage gegen den 31-Jährigen, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Ihm wird unter anderem Ausspähung von Daten und Datenfälschung im besonders schweren Fall vorgeworfen. Wann der Prozess vor dem Landgericht Meiningen startet, steht noch nicht fest.