3. Staffel "Babylon Berlin" bestätigt

Noch vor der Ausstrahlung der ersten zwei Staffeln im Free-TV ist nun bestätigt worden, dass es auch danach mit "Babylon Berlin" weitergeht.



Die Partner X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film haben an diesem Dienstag die dritte Staffel "Babylon Berlin" bestätigt. Kurz nach der Free-TV-Premiere in der ARD am 30. September sollen im Oktober die Dreharbeiten für die Fortsetzung beginnen.