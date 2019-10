3 deutsche Marken unter den 20 wertvollsten der Welt

Apple, Google, Amazon und Microsoft bleiben trotz des verstärkten Augenmerks von Wettbewerbshütern auf Tech-Konzerne mit Abstand die wertvollsten Marken der Welt. Auf Platz acht liegt die beste deutsche Marke.



In der am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Ranglisten-Studie errechnete Interbrand für Apple einen Markenwert von gut 234 Milliarden Dollar, ein Zuwachs von neun Prozent. Google belegt Platz zwei mit einem Plus von acht Prozent auf 167,7 Milliarden Dollar.