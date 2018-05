30 Jahre "Spiegel TV" - neue Sendezeit für Magazin bei RTL

30 Jahre "Spiegel TV" sind schon eine Hausnummer. Nun bekommt das Magazin einen neuen Sendeplatz. Grund dafür ist eine Änderung der Drittsendelizenzen.



Zum 30. Geburtstag von «Spiegel TV» erhält das beim Privatsender RTL ausgestrahlte Magazin einen neuen Sendeplatz. Statt wie bisher sonntagabends 22.15 Uhr wird es von Juli an montags "in neuer Verpackung" um 23.25 Uhr zu sehen sein, wie die Produktionsfirma am Freitag mitteilte.



Grund ist eine Änderung der Drittsendelizenzen, die RTL im letzten Jahr von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt genehmigt bekommen hatte. Dem Privatsender war das Magazin zur Spielfilm-trächtigen Sendezeit am Sonntagabend wohl ein Dorn im Auge. Im Gegensatz zu Spiegel TV wurde Stern TV an seinem angestammten Slot mittwochabends belassen. Die Drittsendelizenz-Problematik wurde hier umgangen, indem das Magazin mittlerweile als reine Auftragsproduktion läuft.