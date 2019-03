30 Jahre World Wide Web: Begründer Berners-Lee warnt vor Problem

Vor 30 Jahren hat der britische Physiker Sir Tim Berners-Lee den Grundstein für das World Wide Web gelegt - heute warnt er vor dem Missbrauch seiner Erfindung.



Vor 30 Jahren hat der britische Physiker Sir Tim Berners-Lee den Grundstein für das World Wide Web gelegt - heute warnt er vor dem Missbrauch seiner Erfindung. "Der Kampf für das Web ist eines der wichtigsten Anliegen unserer Zeit" schrieb Berners-Lee am Montagabend in einem offenen Brief. An diesem Dienstag nimmt er bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf an einer 30-Jahr-Feier teil. Berners-Lee (63) legte seine Pläne im März 1989 vor, als er am Cern arbeitete.