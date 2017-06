30 Millionen Deutsche nutzen Facebook

Erstmals zählt Internetriese Facebook in Deutschland mehr als 30 Millionen Nutzer. Wie das Unternehmen mitteilt, waren es zu Beginn letzten Jahres noch 28 Millionen.



Immer mehr Deutsche nutzen den Social-Media-Kanal von Facebook. Das teilte der Onlinegigant in seinem Quartalsbericht am gestrigen Mittwoch mit. Demnach sind es 30 Millionen User aus Deutschland, die monatlich auf der Plattform aktiv sind.