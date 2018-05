30 Taxis sausen autonom durch die Straßen von Las Vegas

Wer eins der 30 ungewöhnlichen Taxis erwischt, kann sich von dem Roboter-Auto durch Las Vegas kutschieren lassen. Die BMWs stammen vom Dienstleister Lyft und seinem Partner Aptiv.



Die gigantische Stadt mitten in der Wüste, die für das Glücksspiel bekannt ist, ist zum Testgelände mutiert. Wie die News-Seite "Golem" berichtet, testet Dienstleister Lyft in Las Vegas selbstfahrende Autos. Es handelt sich um 30 Taxis.