30. WWE Royal Rumble live bei Sky Select

Bei Sky Select kann ein US-Sportereignis der Extraklasse live verfolgt werden. Beim Wrestling steht mit dem Royal Rumble das erste der WWE-"Big Four" statt.



Ende Januar steht der erste WWE-Kracher im neuen Jahr an: In der Nacht vom Sonntag auf Montag überträgt Sky den WWE Royal Rumble ab 1.00 Uhr live und in HD. Das erste der sogenannten "Big Four" des WWE-Jahres findet mittlerweile zum 30. Mal statt. Zur Einstimmung zeigt Sky ab 23.00 Uhr auch die Royal Rumble Kickoff Show.