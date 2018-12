300 Folgen: "Criminal Minds"-Jubiläum zum Start der 14. Staffel

"Criminal Minds" startet Anfang Januar mit der insgesamt bereits 300. Folge in eine neue Staffel. So manche Besonderheit über die Serie dürfte aber selbst Insidern bislang verborgen geblieben sein.



Die FBI-Profiler der Erfolgs-Serie "Criminal Minds" sind noch immer gut im Geschäft: Am 3. Januar 2019 bestreiten sie in Sat.1 ihre 300. Episode. Darin wird es für Dr. Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) und Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) besonders brenzlig, denn sie geraten in die Fänge eines Serienkillers.