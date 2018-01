300 neue Jobs in Berlin: Sky eröffnet Service Center

Neben Teltow betreibt Sky ab sofort ein zweites Service Center in Berlin-Kreuzberg vor. In den nächsten zwei Jahren sollen dort 300 Arbeitsplätze im Kundenservice geschaffen werden.



Es ist bereits das zweite Center im Bereich Kundenservice in Deutschlands Hauptstadt, das Sky ab sofort in Kreuzberg in Betrieb nimmt. Beide Center werden von der Sky Deutschland Customer Center GmbH, einer 100-prozentigen Tochter von Sky Deutschland, unter der Leitung von Claudia Hammes geführt. Bis zu 300 Menschen sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre in der neuen Niederlassung einen Job finden, verspricht Sky.