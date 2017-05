36. Evangelischer Kirchentag bei Phoenix, ARD und MDR

Der 36. Evangelische Kirchentag steigt ab dem 24. Mai in Berlin und Wittenberg. Phoenix, ARD und MDR berichten teils live darüber. Eine Besonderheit ist dieses Jahr das 500. Jubiläum der Reformation.



Dieses Jahr soll sich das Anschlagen Luthers Thesen zum 500. Mal jähren. Ein Höhepunkt sind außerdem die 36. Evangelischen Kirchentage vom 24. bis 28. Mai. Phoenix wird an diesen vier Tagen rund zehn Stunden über das Kirchenevent berichten und mit Reportern live vor Ort sein. Am 24. Mai startet um 17.45 Uhr der Eröffnungsgottesdienst aus Berlin.