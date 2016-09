375 Mbit/s im Mobilfunk: Vodafone startet 4.5G-Programm

Der Mobilfunkanbieter Vodafone kündigt neue Spitzengeschwindigkeiten für mobiles Internet in Deutschland an. Bis zum Jahresende soll 4.5G in 30 deutschen Städten verfügbar sein.



Vodafone bringt Spitzengeschwindigkeiten für mobiles Internet nach Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens sollen 30 deutsche Städte einen 4.5G-Ausbau bekommen. Schon jetzt sollen Geschwindigkeiten bis zu 375 Mbit pro Sekunde in den Zentren von Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hamburg und Hannover möglich sein. Am Freitag startete Vodafone außerdem Basisstationen in 22 deutschen Städten, darunter auch Cottbus, Erfurt, Bochum, Herne, Kassel und Moers und schließt sie so ans Hochgeschwindigkeits-Netz an.