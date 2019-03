38.000 Euro pro Post: So viel verdienen Influencer

Platzieren, posten und dann noch eine Story hinter her. Oder doch lieber ein Live-Video? Influencer verdienen ihr Geld mit Social Media. Um wie viel Geld es dabei geht, zeigt eine im Auftrag von Rakuten Marketing durchgeführte Befragung.



38.000 Euro für Influencer-Werbung. Was hier vielleicht etwas überdimensioniert klingt, ist das, was Unternehmen Top-Influencern mit mehr als 500.000 Followern tatsächlich für Reklame zahlen. Ihr Produkt wird im Gegenzug mehr oder wenig subtil in den Sozialen Netzwerken beworben. So das Ergebnis einer weltweiten Befragung durch das Marktforschungsinstitut Viga in der Zeit von Dezember 2018 bis Januar 2019.