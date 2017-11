3Sat-Doku: "Die Räuber" immer noch aktuell

Viele Klassiker des Theaters sind heute noch aktuell. Das Erstlingswerk von Friedrich Schiller "Die Räuber" ist dafür ein Paradebeispiel. Das Hauptwerk des Sturm und Drang steht im Mittelpunkt der Dokumentation "Wahnsinnswerke: Die Räuber".



3sat zeigt die Doku am Samstag, 11. November um 20.15 Uhr. Im Anschluss um 20.55 Uhr zeigt der Sender Ulrich Rasches Inszenierung von "Die Räuber" aus dem Münchner Residenztheater.