3Sat: Drei neue Moderatoren für die "Kulturzeit"

Bei 3Sat stehen Veränderungen an. Das Magazin "Kulturzeit" sieht einer neuen Moderation entgegen und begrüßt drei neue Moderatoren, während sich drei verabschieden.



Zum Ende des Jahres 2016 und zum Auftakt des kommenden Jahres ändert sich bei 3Sat etwas an der Moderation. Gleich drei neue Moderatoren werden das Team des Magazins "Kulturzeit" verstärken. Denn am 23. Dezember 2016 moderiert Ernst A. Grandits zum letzten Mal das Kulturmagazin. Auch Andrea Meier und Tina Mendelsohn nehmen ihren Hut und hinterlassen bei "Kulturzeit" eine Lücke, die drei neue Moderatoren füllen sollen.