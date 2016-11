3Sat startet neue Staffel "Bauerfeind assistiert..."

3Sat legt eine neue Staffel "Bauerfeind assistiert..." nach. Vier neue Folgen werden ab dem heutigen Samstag ausgestrahlt und geben Einblick in den Berufsalltag diverser Prominenter.



Katrin Bauerfeind geht wieder auf Reisen. Die 3Sat-Moderatorin assistiert in vier neuen Folgen der Reihe "Bauerfeind assistiert..." den prominenten Teilnehmern in ihrem Alltag. Am heutigen Samstag geht es um 19.30 Uhr los. Dann unterstützt sie im Auftakt der neuen Staffel Musiker und Fernseh-Moderator Götz Alsmann auf seiner Tour als Roadie.