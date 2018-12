3sat-Doku über positive Wirkung von Pflanzen in Metropolen

Ob Singapur, Los Angeles oder Wien, die Städte werden immer grüner. Pflanzen wuchern üppig über ganze Häuser, inmitten der Großstadt wird Gemüse angebaut, Wälder entstehen auf Hochhäusern.



Und dies hat einen guten Grund: Städte sind derzeit für 80 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich, und bis 2050 werden mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben.