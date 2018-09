3sat: Ist die Globalisierung ein Auslaufmodell?

Die heutige Zeit ist von neuen Zollschranken und Handelsbarrieren gekennzeichnet, die die internationalen Warenströme belasten. Wirtschaftsverflechtungen lösen sich und der politische Ton wird rauer.



Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro: Abschied vom Welthandel?" fragt am Freitag, 28. September um 21 Uhr, ob die Globalisierung ein Auslaufmodell ist.