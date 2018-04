3sat: Markus Brock checkt zum 50. Mal ein Museen

Der "Museums-Check mit Markus Brock" feiert bei 3sat Jubiläum. Der Moderator nimmt besondere deutsche, österreichische und schweizer Museen dieses Wochenende nun schon zum 50. Mal unter die Lupe.



Zur Jubiläumsausgabe des "Museums-Check mit Markus Brock" an diesem Sonntag wird der Moderator in Begleitung eines prominenten Gastes wieder hinter die Kulissen eines Museums blicken. Wie 3sat ankündigt, wird Schauspieler Ulrich Matthes in der 50. Episode an der Seite von Brock zu sehen sein.