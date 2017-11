3sat: Musikfilm mit "Ärzte"-Bassist Rod am Samstag

Kaum eine Band hat die deutsche Punkrock-Szene so sehr geprägt wie "Die Ärzte". Nun begleitet eine 3sat-Doku den Bassisten Rodrigo "Rod" Gonzalez nach Chile, von wo er 1974 mit seinen Eltern geflohen war.



Rodrigo Gonzalez ist der Bassist der deutschen Punkrock-Band "Die Ärzte". Was nur wenige Fans wissen: 1974 musst er als Sechsjähriger mit seinen Eltern vor der Diktatur von Augusto Pinochet von Chile nach Hamburg fliehen. Schon sein Vater war nämlich als Musiker aktiv.