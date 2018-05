3sat: Vier Stunden Livemusik vom Rock am Ring

Mit der Sommerzeit kommt auch die Festivalsaison. Mit "Rock am Ring" findet dieses Wochenende eines bekanntesten Festivals statt. 3sat sendet vier Stunden der Highlights und Live-Bühnenaction - davon einen Auftritt komplett live.



Der Nürburgring lockt seit letztem Jahr nach einer kleinen Pause wieder zigtausende Rock-Fans zum legendären "Rock am Ring". Wem die Lust auf Schlamm, Zeltplatz und Dosenbier fehlt, hat am Samstag zur besten Sendezeit dennoch die Chance auf ein bisschen Livemusik. 3sat überträgt ab 20.15 Uhr vier Stunden ohne Unterbrechung Aufzeichnungen von vier Bands des Freitagabends, ehe zu späterer Stunde das Highlight ansteht.