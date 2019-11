3sat fährt "Auf den Schienen des Doppeladlers"

Auf 3sat ist heute Abend die schier grenzenlose Pracht der ungarischen Eisenbahnkultur gesehen. Von prachtvollen Bahnhöfen bis zum größten Eisenbahnmuseum Europas ist in der Doku viel geboten.



Ausgangspunkt der filmischen Reise ist die Hauptstadt mit den zwei Kathedralen des Eisenbahnzeitalters, Keleti und Nyugati - die berühmten Bahnhöfe Budapests.