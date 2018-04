3sat feiert Jürgen Vogels 50. Geburtstag mit Filmreihe

Acht Jürgen-Vogel-Filme hat 3sat ins Programm genommen. Der Grund dafür ist der 50. Geburtstag des Schauspielers.



Am 29. April wird Schauspieler Jürgen Vogel 50 Jahre alt. Eine Woche zuvor startet 3sat am 22. April eine achtteilige Werkschau des Schauspielers. Unter anderem werden die Filme "Kleine Haie", "Der freie Wille" und "Vertraue mir" dann im Programm des Senders zu sehen sein.