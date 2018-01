3sat gedenkt den Holocaust-Opfern mit Themenabend

"3sat thema: Leben nach der Shoah" : Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts nimmt der TV-Kanal vier Dokumentationen, eine Reportage und einen Fernsehfilm ins Programm.



Am morgigen Samstag wird weltweit der Gedenktag für Holocaust-Opfer begangen. 3sat strahlt zu diesem Anlass kommenden Dienstag (30. Januar) mit "3sat thema: Leben nach der Shoah" einen ganzen Themenabend aus. Dabei werden vier Dokumentationen, einer Reportage und einem Fernsehfilm laufen. Der Gedenktag bezieht sich auf die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Winter 1945.