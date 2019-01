3sat geht in "A Thought of Extasy" auf grenzwertigen Erotik-Trip

Sex und Todessehnsucht: Rolf Peter Kahls psychedelische Odyssee voll nackter Haut und Wahnsinn läuft im Rahmen der Erotikreihe "Amour fou".



Es erinnert teils an die berauschende Arthouse-Pornographie der Siebziger: Der einsame Protagonist, gespielt von Regisseur RP Kahl, begibt sich auf eine Reise voller Sehnsucht und Verlangen ins Tal des Todes, eine US-Wüste, aus der auch abseits der Abenteuerliteratur stets das Leben leichtsinniger Wanderer fordert.