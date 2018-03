3sat zeigt "Hochzeit des Figaro" aus Mailänder Scala

Mozart gehört noch immer zu den unerreichten alten Meister der Oper. 3Sat zeigt jetzt eine legendäre Inszenierung eines seiner größten Werke.



Vor zwei Jahren verging der 225. Todestag des Salzburger Wunderkindes Wolfgang Amadeus Mozart. Anlässlich dessen präsentierte die Mailänder Scala 2016 eine Neufassung der "Hochzeit des Figaro". Als Regisseur zeichnete der Brite Frederic Wake-Walker verantwortlich.