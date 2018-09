3sat zeigt ab heute "Nachkriegskino"

In dieser Woche zeigt 3sat in seiner Filmreihe "Nachkriegskino" sieben Filme der Nachkriegsjahre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Den Auftakt bildet bereits an diesem Dienstag um 20.15 Uhr Bernhard Wickis Antikriegsklassiker "Die Brücke" aus dem Jahr 1959. In der Endphase des Krieges rücken die Alliierten vor und das NS-Regime zieht sein letztes Aufgebot zum "Volkssturm" ein. Sieben Gymnasiasten sollen eine Brücke in ihrer Heimatstadt bewachen. Wie kaum ein anderer Film schafft es dieses Drama mit seinen realistischen Kampfszenen, das Pathos vom heroischen Soldatentod nachhaltig zu demontieren.