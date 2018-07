"4 Blocks": Starttermin für 2. Staffel steht

Die prämierte TNT-Serie startet in die nächste Staffel - nun steht auch der Starttermin fest.



14 Auszeichnungen, darunter der Grimme Preis, die Goldene Kamera und der deutsche Fernsehpreis in drei Kategorien - die erste Staffel rund um einen Berliner Familienclans und ihren Anführer "Toni", war zweifelsohne ein großer Erfolg. Die Eigenproduktion von TNT Serie wurde bisher auf Turner-Sendern in Polen und Rumänien, Schweden, Norwegen und Dänemark sowie in Frankreich ausgestrahlt und ist darüber hinaus in mehr als 200 Ländern bei Amazon Prime Video verfügbar.