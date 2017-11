"4 Blocks" dreimal für C21 International Drama Awards nominiert

Die Nominierungen für die C21 International Drama Awards wurden bekanntgegeben. Unter den Finalisten ist die Berliner Serie "4 Blocks" in gleich drei Kategorien gelandet.



Aus 572 Einreichungen konnte sich die Gangster-Serie "4 Blocks" von TNT Serie und Wiedemann & Berg Television zu Nominierungen in drei von elf Kategorien bei den C21 International Drama Awards durchsetzen.