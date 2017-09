"4 Blocks" feiert Free-TV-Premiere bei ZDFneo und funk

Das ZDF hat die Free-TV-Rechte an der TNT-Produktion "4 Blocks" gekauft. Nun können auch ZDFneo- und funk-Zuschauer einen Blick ins Leben eines arabischen Clans werfen.



Die Dramaserie "4 Blocks" spielt in Berlin-Neukölln. Dabei stehen Freundschaft, Familie, Verrat und Schuld im Mittelpunkt. ZDFneo zeigt die Geschichten aus dem Milieu eines arabischen Clans ab 28. November. Jeweils dienstags um 23.15 Uhr soll "4 Blocks" in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere zu sehen sein. Die einzelnen Folgen sind darüber hinaus nach ihrer TV-Ausstrahlung auf funk.net und in der funk-App online verfügbar.