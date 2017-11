"4 Blocks" startet bei ZDFneo und Funk

Jetzt können auch ZDFneo- und Funk-Zuschauer sich ins Neuköllner Mafiagetümmel stürzen. Die Erfolgsserie "4 Blocks" läuft nun erstmals im Free-TV.



"4 Blocks" spielt in Berlin-Neukölln. Darin geht es um mafiöse Strukturen im engen Geflecht mit Freundschaft, Familie, Verrat und Schuld. ZDFneo zeigt die Geschichten aus dem Milieu eines arabischen Clans ab dem heutigen Dienstag in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere. Von jetzt an wird "4 Blocks" wöchentlich dienstags um 23.15 Uhr beim öffentlich-rechtlichen Spartensender zu sehen sein.