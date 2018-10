4. Staffel "Poldark": Düstere Premiere bei Sony Channel

Ross muss Cornwall vor dem mächtigen George Warleggan beschützen. Die dunklen Abenteuer, die er dabei erlebt, sehen "Poldark"-Fans in den neuen Folgen der Serie bei Sony Channel.



Sony Channel läutet die vierte Staffel "Poldark" ein. Am Dienstag (30. Oktober) feiert die erste neue Episode Premiere bei dem Bezahlsender.

Immer dienstags wird dann zu sehen sein, wie Aidan Turner in der Rolle des Ross' Cornwall beschützt. Sein Feind: George Warleggan (Jack Farthing). In der Geschichte, die 1796 spielt, riskiert die Hauptrolle dabei alles. Wie wirkt sich dieses Risiko auf seine Ehe mit Demelza (Eleanor Tomlinson) aus?



Übrigens sind in den neuen Folgen neu im Cast: Rebecca Front ("War And Peace"), Max Bennett ("The Hollow Crown") und Ciara Charteris ("Close To The Enemy"). Wer nicht bis zum Staffelstart am Dienstag um 21.15 Uhr (30. Oktober) warten will, kann zur Einstimmung noch die erste bis dritte Staffel sehen. Vom 27. bis 29. Oktober laufen die Episoden jeweils ab 20.15 Uhr beim Sony Channel. Auf Abruf gibt es alle Staffeln "Poldark" dann in den Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV und in den entsprechenden Prime Video Channels.