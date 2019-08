4 Tage und 48 Spiele - das Fußballwochenende auf Sky

Am kommenden Wochenende wird Sky 48 Fußballspiele übertragen - davon 44 Live-Spiele und vier Spiele zeitversetzt. Insgesamt überträgt Sky damit knapp 133 Sendestunden.



Am Freitag startet die englische Premier League mit zehn Partien, von denen Sky sechs live überträgt und vier Spiele zeitversetzt. Los geht es am morgigen Freitag mit dem deutschen Trainerduell im Eröffnungsspiel. Jürgen Klopp und der FC Liverpool empfangen Aufsteiger Norwich City, den Daniel Farke zurück in die Premier League geführt hat und in dessen Kader zahlreiche aus der Bundesliga bekannte Spieler stehen. Sky überträgt ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und für alle Sky Kunden empfangbar auf Sky 1 (ab 20.15 Uhr), Wolff-Christoph Fuss, Erik Meijer, Michael Leopold berichten live von der Anfield Road.