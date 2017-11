40 Jahre "City"-Hit: der MDR feiert "Das Fenster"

Der Ost-Hit "Am Fenster" feiert 40. Geburtstag. Das haben zahlreiche Künstler zum Anlass genommen und den "City"-Song neu aufgenommen. Die Ergebnisse sind bei MDR Kultur zu hören.



Für das MDR-Kulturradio haben Musiker, Sänger und Bands den Song "Das Fenster" neu interpretiert und eingespielt. Der Ost-Song von "City" feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Am morgigen Montag, dem 27. November, startet die Initiative bei MDR Kultur. Bis zum 1. Dezember werden die Lieder zu hören sein.