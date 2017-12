40 Jahre auf Sendung: Happy Birthday, Tagesthemen!

Die spätabendliche Nachrichtensendung in der ARD, die Tagesthemen, feiert 40. Geburtstag. Die Jubiläumsfolge wird erstmals im Doppelpack moderiert.



Caren Miosga und Ingo Zamperoni führen am 2. Januar durch die Geburtstagssendung des Nachrichtenmagazins "Tagesthemen". Zu dem besonderen Anlass tauchen noch einmal ehemalige Moderationsgesichter der Sendung auf dem Bildschirm auf.