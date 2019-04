400 weitere Folgen von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe"

Gute Nachrichten für alle Telenovela-Fans: Die Daily Soap "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" werden um 400 Folgen verlängert. Die ARD-Gremien stimmten einer weiteren Produktion zu.



"Die ARD führt ihre erfolgreichen Serien fort. 'Rote Rosen' und 'Sturm der Liebe' begeistern seit Jahren ein Millionenpublikum - sei es vor dem Fernseher oder online wie in der ARD Mediathek", teilte Dr. Christoph Hauser, Koordinator des ARD-Tages- und Familienprogramm in einer Pressemitteilung mit.