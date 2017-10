41 % der Deutschen fürchten sich vor KIs

Bedrohen die KIs unser Leben? Wenn es nach 41 % der Deutschen geht, dann ist dies in jedem Fall sicher. Sie fürchten, dass die künstliche Intelligenz eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit darstellt



Die künstliche Intelligenz (KI) wird derzeit mehr diskutiert denn je zuvor. Es geht nicht nur um Dinge, wie Roboter, die uns die Arbeit abnehmen oder erleichtern sollen. Auch nicht zwangsläufig um selbstfahrende Autos oder die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung unserer Landschaft. Es geht auch um Technik wie Alexa, Siri, Google und ähnliche Geräte und Unternehmen, die zum einen Daten sammeln, zum anderen Daten verarbeiten, um angemessen auf ihre menschlichen Besitzer reagieren zu können.