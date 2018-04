46 Prozent gucken über Satellit in die Röhre

Der Satellitendirektempfang scheint der beliebteste Weg der Deutschen zu sein, TV zu schauen. Ist die Programmvielfalt der Grund dafür?



Wie aktuelle Zahlen des Astra-TV Monitors 2017 belegen sollen, bleibt der Satellitenempfang der beliebteste Empfangsweg für Fernsehen in Deutschland. Das berichtet die Arbeitsgemeinschaft Satellitenempfang (AG Sat).