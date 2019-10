4K-TV als PC-Bildschirm - darauf sollten Sie achten

Steht der Kauf eines neuen Fernsehgerätes an, stellt sich heutzutage für Verbraucher die Frage, wozu genau das Gerät eingesetzt werden soll. Klassisch TV schauen, eine Spielkonsole betreiben, im Internet surfen, hochauflösende Filme streamen oder Präsentationen anschauen. Die Anwendungsgebiete von PC und TV verschmelzen zunehmend. Warum also nicht gleich den PC-Monitor durch ein 4K TV-Gerät ersetzen?



HDTV & UHD: Welche Unterschiede gibt es und was lohnt sich?

Bis vor wenigen Jahren gab es neben Geräten mit SD-Auflösung die Wahl zwischen HD-Ready und Full-HD. Dabei beschrieb der Begriff HD-Ready eine Bildschirmauflösung von 720p, also ca. 1 Millionen Gesamtpixel. Full-HD hingegen wartete bereits mit 1080p und entsprechend 2 Millionen Pixeln auf. Schaut man heute in einschlägige Online-Shops oder Regale der Fachhändler, wird mit Begriffen wie 4K, 8K und UHD um sich geworfen. Aber was bedeutet das eigentlich?



Endverbraucher- und Produktionsstandard

4K und 8K sind eigentlich Produktionsstandards der Bewegtbildindustrie, die von der Vereinigung DCI (Digital Cinema Initiatives) ins Leben gerufen wurden, um sich international auf einen Standard zur Produktion und Projektion von Videomaterial einigen zu können. 4K beschreibt dabei ein Bild mit einer Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixeln. Bei 8K sind es 8192 x 4608 Pixel. UHD hingegen ist leidglich ein Konsumenten- und Übertragungsstandard. Wird bei neuen TVs also von 4K oder 8K gesprochen, so sollte es eigentlich besser 4K UHD heißen, denn in den meisten Fällen liegt die Auflösung hierbei „nur“ bei 3.840 x 2.160 Pixeln oder bei 8K UHD 7.680 x 4.320 Pixeln. Die Hersteller wissen um diesen Fakt, nutzen die DCI-Begriffe aber weiter, um die Geräte besser vermarkten zu können.