4K Unterstützung für Amazons neuen Fire TV Stick

Amazon hat einen neuen Fire TV Stick 4K mit neuer Alexa-Sprachfernbedienung vorgestellt. Es ist der erste Amazon Stick, der Dolby Vision und HDR10+ unterstützt.



Der Konzern hat auch eine neue Fernbedienung vorgestellt. Die neue Alexa-Sprachfernbedienung verfügt nun über An/Aus-, Lautstärke- und Stummschalttasten, mit denen kompatible Fernseher, Soundbars und Receiver mit einer einzigen Fernbedienung gesteuert werden können.