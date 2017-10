4K war gestern: Japan setzt auf 8K

4K wäre schön? In Japan träumt man bereits von 8K - und arbeitet intensiv daran, den ersten 8K-Sender Ende kommenden Jahres an den Start zu bringen.



Während andernorts 4K noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat, setzt man in Japan bereits voll und ganz auf 8K. Das verkündete der Sender NHK, der während des MIPCOM UHD-Events in Cannes bekanntgab, dass man bereits an einer Vielzahl von Formaten arbeite, die in 8K "Super Hi-Vision" ausgestrahlt würden.